Нафта б'є рекорди через війну з Іраном: країни G7 готують екстрені заходи

За його словами, під час переговорів з представниками країн G7 обговорювались можливі кроки для стабілізації енергетичного ринку.

"МЕА закликало кожну країну скоординовано випустити нафтові резерви", - наголосив Катаяма.

Він додав, що країни G7 домовилися уважно стежити за ситуацією на енергетичних ринках і за потреби вживати додаткових заходів.

"Країни G7 домовилася продовжувати уважно стежити за розвитком подій на енергетичному ринку та вживати необхідних заходів для підтримки глобального енергопостачання, включаючи випуск нафтових резервів", - зазначив міністр.

У зустрічі також брали участь представники Організації економічного співробітництва та розвитку, Світового банку та Міжнародного валютного фонду.

За словами Катаями, найближчим часом країни G7 планують провести окрему зустріч міністрів енергетики, щоб обговорити подальші кроки.