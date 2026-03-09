Нефть бьет рекорды из-за войны с Ираном: страны G7 готовят экстренные меры

Международное энергетическое агентство призвало страны "Большой семерки" рассмотреть возможность совместного использования стратегических запасов нефти на фоне резкого роста цен на энергоносители из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Об этом заявил министр финансов Японии Сацуки Катаяма, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, во время переговоров с представителями стран G7 обсуждались возможные шаги для стабилизации энергетического рынка.
"МЭА призвало каждую страну скоординировано выпустить нефтяные резервы", - подчеркнул Катаяма.
Он добавил, что страны G7 договорились внимательно следить за ситуацией на энергетических рынках и при необходимости принимать дополнительные меры.
"Страны G7 договорилась продолжать внимательно следить за развитием событий на энергетическом рынке и принимать необходимые меры для поддержания глобального энергоснабжения, включая выпуск нефтяных резервов", - отметил министр.
Во встрече также принимали участие представители Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка и Международного валютного фонда.
По словам Катаямы, в ближайшее время страны G7 планируют провести отдельную встречу министров энергетики, чтобы обсудить дальнейшие шаги.
Война на Ближнем Востоке вызвала кризис на мировом энергорынке. Одним из ключевых факторов стало резкое сокращение судоходства через Ормузский пролив.
Из-за угрозы атак Иран фактически блокирует движение судов в этом районе, что вызвало опасения по поводу перебоев в глобальных поставках энергоресурсов.
На этом фоне цены на нефть стремительно выросли и превысили отметку в 100 долларов за баррель.
Рост мировых котировок уже начал ощущаться и в Украине. В последние дни цены на топливо на автозаправочных станциях постепенно повышаются, реагируя на подорожание нефти на международных рынках.
Зато президент США Дональд Трамп заявил, что краткосрочный рост цен на нефть из-за обострения конфликта с Ираном является оправданным. По его словам, после устранения ядерной угрозы со стороны Тегерана энергетические рынки быстро стабилизируются, а цены вернутся к прежнему уровню.