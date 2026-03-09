ua en ru
Нафта б'є рекорди через війну з Іраном: країни G7 готують екстрені заходи

19:13 09.03.2026 Пн
2 хв
У "Великій сімці" сподіваються, що ці кроки допоможуть стабілізувати ситуацію на енергоринку
aimg Марія Науменко
Нафта б'є рекорди через війну з Іраном: країни G7 готують екстрені заходи фото: Нафтовий танкер Bella 1 (Getty Images)

Міжнародне енергетичне агентство закликало країни "Великої сімки" розглянути можливість спільного використання стратегічних запасів нафти на тлі різкого зростання цін на енергоносії через ситуацію на Близькому Сході.

Про це заявив міністр фінансів Японії Сацукі Катаяма, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Бензин по 100 гривень? Як новий стрибок цін на нафту у світі змінить цінники на АЗС в Україні

За його словами, під час переговорів з представниками країн G7 обговорювались можливі кроки для стабілізації енергетичного ринку.

"МЕА закликало кожну країну скоординовано випустити нафтові резерви", - наголосив Катаяма.

Він додав, що країни G7 домовилися уважно стежити за ситуацією на енергетичних ринках і за потреби вживати додаткових заходів.

"Країни G7 домовилася продовжувати уважно стежити за розвитком подій на енергетичному ринку та вживати необхідних заходів для підтримки глобального енергопостачання, включаючи випуск нафтових резервів", - зазначив міністр.

У зустрічі також брали участь представники Організації економічного співробітництва та розвитку, Світового банку та Міжнародного валютного фонду.

За словами Катаями, найближчим часом країни G7 планують провести окрему зустріч міністрів енергетики, щоб обговорити подальші кроки.

Війна на Близькому Сході спричинила кризу на світовому енергоринку. Одним із ключових факторів стало різке скорочення судноплавства через Ормузьку протоку.

Через загрозу атак Іран фактично блокує рух суден у цьому районі, що викликало побоювання щодо перебоїв у глобальних поставках енергоресурсів.

На цьому тлі ціни на нафту стрімко зросли та перевищили позначку у 100 доларів за барель.

Зростання світових котирувань уже почало відчуватися і в Україні. В останні дні ціни на пальне на автозаправних станціях поступово підвищуються, реагуючи на подорожчання нафти на міжнародних ринках.

Натомість президент США Дональд Трамп заявив, що короткострокове зростання цін на нафту через загострення конфлікту з Іраном є виправданим. За його словами, після усунення ядерної загрози з боку Тегерана енергетичні ринки швидко стабілізуються, а ціни повернуться до попереднього рівня.

