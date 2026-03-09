Нефть бьет рекорды из-за войны с Ираном: страны G7 готовят экстренные меры

Международное энергетическое агентство призвало страны "Большой семерки" рассмотреть возможность совместного использования стратегических запасов нефти на фоне резкого роста цен на энергоносители из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом заявил министр финансов Японии Сацуки Катаяма, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По его словам, во время переговоров с представителями стран G7 обсуждались возможные шаги для стабилизации энергетического рынка.

"МЭА призвало каждую страну скоординировано выпустить нефтяные резервы", - подчеркнул Катаяма.

Он добавил, что страны G7 договорились внимательно следить за ситуацией на энергетических рынках и при необходимости принимать дополнительные меры.

"Страны G7 договорилась продолжать внимательно следить за развитием событий на энергетическом рынке и принимать необходимые меры для поддержания глобального энергоснабжения, включая выпуск нефтяных резервов", - отметил министр.

Во встрече также принимали участие представители Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка и Международного валютного фонда.

По словам Катаямы, в ближайшее время страны G7 планируют провести отдельную встречу министров энергетики, чтобы обсудить дальнейшие шаги.