Світові ціни на нафту ростуть на тлі проблем з поставками з Венесуели та РФ, - Reuters

Середа 24 грудня 2025 12:12
Світові ціни на нафту ростуть на тлі проблем з поставками з Венесуели та РФ, - Reuters Фото: ціни на нафту ростуть на тлі проблем з поставками з Венесуели та РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ціни на нафту в середу, 24 грудня, демонструють невеликий ріст на тлі стабільного економічного зростання у США та загрози порушень постачання з боку Венесуели й Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, ф’ючерсні контракти на нафту Brent подешевшали на 1 цент і становили 62,37 долара за барель, водночас американська нафта WTI подорожчала на 1 цент – до 58,39 долара за барель.

Починаючи з 16 грудня, коли котирування майже досягли п’ятирічного мінімуму, обидва нафтові бенчмарки додали в ціні близько 6%.

За даними США, економіка країни в третьому кварталі 2025 року продемонструвала найшвидші темпи зростання за останні два роки, що було зумовлено активними споживчими витратами та стрімким відновленням експорту.

Водночас минулого тижня комерційні запаси нафти у США збільшилися на 2,39 млн барелів, запаси бензину – на 1,09 млн барелів, а дистилятів – на 685 тисяч барелів.

Аналітики Haitong Futures зазначають, що з боку пропозиції ключовим чинником зростання цін стали перебої з експортом венесуельської нафти.

Очікування нафтового ринку

За оцінками аналітиків, відновлення цін на нафту пов’язане з геополітичною напругою, зокрема заявою президента США Дональда Трампа про "повну та остаточну” блокаду підсанкційних венесуельських нафтових танкерів.

Додатково на ринок вплинули повідомлення про удар українського безпілотника по російському судну так званого тіньового флоту в Середземному морі.

Як вказав аналітик, ринок також поступово втрачає надію на швидке досягнення довгострокової мирної угоди між Росією та Україною за посередництва США.

