Нафта 110, газ - 900 доларів: прогноз наслідків блокади Ормузької протоки

Можлива блокада Іраном Ормузької протоки може спричинити різке зростання цін на нафту і газ, попереджає інвестиційний банк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Goldman Sachs повідомив про високу ймовірність перебоїв у постачанні нафти і газу через Ормузьку протоку. Банк зазначив, що в разі перекриття протоки наполовину на місяць, з подальшим 10%-вим зниженням потоку протягом 11 місяців, ціна на нафту Brent може короткочасно досягти 110 доларів за барель.
Після цього очікується падіння зниження цін, і в четвертому кварталі 2025 року середня ціна Brent може скласти близько 95 доларів за барель. Таку оцінку дано в аналітичній записці банку.
Ціни на нафту 23 червня підскочили до максимуму з січня (до 78,5 доларів за барель марки Brent) після того, як США приєдналися до ударів Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану.
У Goldman Sachs вказали, що ф'ючерсні ринки вже закладають імовірність блокування Ормузької протоки на рівні 52%. Ці дані банк отримав з майданчика Polymarket, незважаючи на обмеженість такого роду прогнозів. Така ситуація викликає побоювання серед учасників ринку.
Goldman розглядає два сценарії зниження експорту нафти з Ірану на 1,75 млн барелів на добу. У першому випадку, при відновленні поставок через 6 місяців, ціна Brent може досягти піку в 90 доларів за барель і потім опуститися до 60 доларів у 2026 році.
У другому сценарії, якщо виробництво залишиться стабільно низьким, Brent також може зрости до 90 доларів, але потім стабілізується в діапазоні 70-80 доларів у 2026 році. Це станеться через падіння світових запасів і обмеженість резервних потужностей.
За даними іранського телеканалу Press TV, остаточне рішення про закриття Ормузької протоки ухвалить Вища рада нацбезпеки Ірану. Ця заява прозвучала після авіаударів США і підтримки пропозиції в парламенті Ірану.
Goldman Sachs вважає, що економічні інтереси таких країн, як США і Китай, штовхатимуть їх до запобігання затяжної енергетичної кризи. Економікам потрібна стабільність, щоб не допустити глобальних потрясінь.
У Goldman також вважають, що європейський ринок газу, включно з TTF, почне закладати підвищену ймовірність перебоїв поставок. Ціна на TTF може підскочити до 74 євро за мегават-годину, що еквівалентно 900 доларам за тисячу кубометрів.
При цьому ціни на природний газ у США залишаться відносно стабільними. Це пов'язано з високою експортною потужністю і низькою залежністю від імпорту СПГ всередині країни.
Україна імпортує весь обсяг бензину і дизельного палива після початку війни. Зростання цін на нафту вже спричинило подорожчання бензину на АЗС.
Крім того, Україна має намір імпортувати цього року щонайменше 4,6 млрд кубометрів газу. Зараз газ у Європі коштує 500 доларів за тисячу кубометрів.
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