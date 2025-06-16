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Бензин подорожчав на гривню після стрибка світових цін на нафту

Україна, Понеділок 16 червня 2025 14:30
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Бензин подорожчав на гривню після стрибка світових цін на нафту Фото: Ціни на бензин зросли після ударів по Ірану (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизель в Україні зросли після стрибка світових цін. Нафта дорожчає через удари Ізраїлю по Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 16 червня 2025 року на бензин А-95 становлять 56,28 гривень за літр (+0,95 гривень), на дизельне пальне 53,06 гривень за літр (+0,57 гривень), на автогаз 34,16 гривень за літр (-0,01 гривень).

Ціни на АЗС 16 червня

Бензин подорожчав на гривню після стрибка світових цін на нафту

Стрибок цін

Основним фактором, який впливає на ціну, є світові ціни на нафту, оскільки Україна з початку війни імпортує майже весь обсяг палива.

Ціни на нафту різко зросли 13 травня. Сьогодні нафта марки Brent коштує 73,3 доларів за барель, що на 10 доларів більше, ніж наприкінці травня.

Причиною зростання стали удари Ізраїлю по Ірану 13 червня. Основна увага нафтового ринку зосереджена на ситуації навколо Ормузької протоки. Через цей вузький морський шлях країни Близького Сходу транспортують близько п'ятої частини всього світового щоденного видобутку нафти. Будь-які спроби Ірану перекрити маршрут створять загрозу для глобальних поставок і можуть призвести до нового витка зростання цін.

Як заявив у коментарі РБК-Україна директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, якщо за короткий період світові ціни на нафту повернуться до попередніх значень, то цей стрибок цін не вплине на український паливний ринок.

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Бензин Ціни на бензин
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