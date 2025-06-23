Нефть 110, газ - 900 долларов: прогноз последствий блокады Ормузского пролива

Goldman Sachs сообщил о высокой вероятности перебоев в поставках нефти и газа через Ормузский пролив. Банк отметил, что в случае перекрытия пролива наполовину на месяц, с последующим 10%-ным снижением потока в течение 11 месяцев, цена на нефть Brent может кратковременно достичь 110 долларов за баррель.

После этого ожидается падение снижение цен, и в четвертом квартале 2025 года средняя цена Brent может составить около 95 долларов за баррель. Такая оценка дана в аналитической записке банка.

Рост цен на фоне атак

Цены на нефть 23 июня подскочили до максимума с января (до 78,5 долларов баррель марки Brent) после того, как США присоединились к ударам Израиля по ядерным объектам Ирана.

В Goldman Sachs указали, что фьючерсные рынки уже закладывают вероятность блокировки Ормузского пролива на уровне 52%. Эти данные банк получил с площадки Polymarket, несмотря на ограниченность такого рода прогнозов. Такая ситуация вызывает опасения среди участников рынка.

Потенциальные сценарии перебоев поставок

Goldman рассматривает два сценария снижения экспорта нефти из Ирана на 1,75 млн баррелей в сутки. В первом случае, при восстановлении поставок через 6 месяцев, цена Brent может достичь пика в 90 долларов за баррель и затем опуститься до 60 долларов в 2026 году.

Во втором сценарии, если производство останется стабильно низким, Brent также может вырасти до 90 долларов, но затем стабилизируется в диапазоне 70-80 долларов в 2026 году. Это произойдет из-за падения мировых запасов и ограниченности резервных мощностей.

Иран готовится к решению

По данным иранского телеканала Press TV, окончательное решение о закрытии Ормузского пролива примет Высший совет нацбезопасности Ирана. Это заявление прозвучало после авиаударов США и поддержки предложения в парламенте Ирана.

Goldman Sachs полагает, что экономические интересы таких стран, как США и Китай, будут толкать их к предотвращению затяжного энергетического кризиса. Экономикам потребуется стабильность, чтобы не допустить глобальных потрясений.

Влияние на газовые рынки

В Goldman также считают, что европейский рынок газа, включая TTF, начнет закладывать повышенную вероятность перебоев поставок. Цена на TTF может подскочить до 74 евро за мегаватт-час, что эквивалентно 900 долларам за тысячу кубометров.

При этом цены на природный газ в США останутся относительно стабильными. Это связано с высокой экспортной мощностью и низкой зависимостью от импорта СПГ внутри страны.