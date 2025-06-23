Нефть 110, газ - 900 долларов: прогноз последствий блокады Ормузского пролива

Возможная блокада Ираном Ормузского пролива может вызвать резкий рост цен на нефть и газ, предупреждает инвестиционный банк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Goldman Sachs сообщил о высокой вероятности перебоев в поставках нефти и газа через Ормузский пролив. Банк отметил, что в случае перекрытия пролива наполовину на месяц, с последующим 10%-ным снижением потока в течение 11 месяцев, цена на нефть Brent может кратковременно достичь 110 долларов за баррель.
После этого ожидается падение снижение цен, и в четвертом квартале 2025 года средняя цена Brent может составить около 95 долларов за баррель. Такая оценка дана в аналитической записке банка.
Цены на нефть 23 июня подскочили до максимума с января (до 78,5 долларов баррель марки Brent) после того, как США присоединились к ударам Израиля по ядерным объектам Ирана.
В Goldman Sachs указали, что фьючерсные рынки уже закладывают вероятность блокировки Ормузского пролива на уровне 52%. Эти данные банк получил с площадки Polymarket, несмотря на ограниченность такого рода прогнозов. Такая ситуация вызывает опасения среди участников рынка.
Goldman рассматривает два сценария снижения экспорта нефти из Ирана на 1,75 млн баррелей в сутки. В первом случае, при восстановлении поставок через 6 месяцев, цена Brent может достичь пика в 90 долларов за баррель и затем опуститься до 60 долларов в 2026 году.
Во втором сценарии, если производство останется стабильно низким, Brent также может вырасти до 90 долларов, но затем стабилизируется в диапазоне 70-80 долларов в 2026 году. Это произойдет из-за падения мировых запасов и ограниченности резервных мощностей.
По данным иранского телеканала Press TV, окончательное решение о закрытии Ормузского пролива примет Высший совет нацбезопасности Ирана. Это заявление прозвучало после авиаударов США и поддержки предложения в парламенте Ирана.
Goldman Sachs полагает, что экономические интересы таких стран, как США и Китай, будут толкать их к предотвращению затяжного энергетического кризиса. Экономикам потребуется стабильность, чтобы не допустить глобальных потрясений.
В Goldman также считают, что европейский рынок газа, включая TTF, начнет закладывать повышенную вероятность перебоев поставок. Цена на TTF может подскочить до 74 евро за мегаватт-час, что эквивалентно 900 долларам за тысячу кубометров.
При этом цены на природный газ в США останутся относительно стабильными. Это связано с высокой экспортной мощностью и низкой зависимостью от импорта СПГ внутри страны.
Украина импортирует весь объем бензина и дизельного топлива после начала войны. Рост цен на нефть уже вызвал подорожание бензина на АЗС.
Кроме того, Украина намерена импортировать в этом году минимум 4,6 млрд кубометров газа. Сейчас газ в Европе стоит 500 долларов за тысячу кубометров.
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