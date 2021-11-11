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Наезд на детей в Харькове: водителю грозит до 8 лет тюрьмы

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Четверг 11 ноября 2021 19:37
Наезд на детей в Харькове: водителю грозит до 8 лет тюрьмы Фото: водителю, который сбил двух детей в Харькове, грозит до 8 лет тюрьмы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Водителю, который сегодня сбил на переходе двух подростков в Харькове, грозит до восьми лет лишения свободы. Полиция по факту инцидента открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, водитель Toyota в мае этого года был приговорен к трем годам лишения свободы за совершение кражи с испытательным сроком на 1 год.

Фото: место происшествия (hk.npu.gov.ua)

Напомним, 11 ноября днем в Харькове на пешеходном переходе автомобиль наехал на двух подростков. Один ребенок попал прямо под колесо автомобиля, но водитель не остановился и проехал еще несколько метров.

Кроме того, правоохранители подозревают, что водитель автомобиля был под действием наркотиков или психотропов.

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