Наезд на детей в Харькове: водителя арестовали под залог в 340 тысяч гривен

Киевский районный суд города Харькова избрал меру пресечения водителю автомобиля Toyota Land Cruiser, который сбил двух 13-летних подростков на проспекте Науки. Суд отправил его в СИЗО с возможностью выйти под залог в размере 340 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

Адвокат водителя отказалась от комментариев, заявив, что защита - объяснений не дает.

Напомним, 11 ноября днем в Харькове на пешеходном переходе автомобиль наехал на двух подростков. Один ребенок попал прямо под колесо автомобиля, но водитель не остановился и проехал еще несколько метров.

Кроме того, правоохранители подозревают, что водитель автомобиля был под действием наркотиков или психотропов.

Ранее в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в момент аварии мужчина находился под воздействием метадона.