RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Наїзд на дітей у Харкові: водія заарештували під заставу в 340 тисяч гривень

Автор: Валерія Поліщук

Київський районний суд міста Харкова обрав запобіжний захід водієві автомобіля Toyota Land Cruiser, який збив двох 13-річних підлітків на проспекті Науки. Суд відправив його в СІЗО з можливістю вийти під заставу в розмірі 340 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Адвокат водія відмовилася від коментарів, заявивши, що захист-пояснень не дає.

"Триває досудове слідство", - сказала вона.

Нагадаємо, 11 листопада вдень у Харкові на пішохідному переході автомобіль наїхав на двох підлітків. Одна дитина потрапила прямо під колесо автомобіля, але водій не зупинився і проїхав ще кілька метрів.

Крім того, правоохоронці підозрюють, що водій автомобіля був під дією наркотиків або психотропів.

Раніше в Харківській обласній прокуратурі повідомили, що в момент аварії чоловік перебував під впливом метадону.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПХарків