Наїзд на дітей у Харкові: водія заарештували під заставу в 340 тисяч гривень

Київський районний суд міста Харкова обрав запобіжний захід водієві автомобіля Toyota Land Cruiser, який збив двох 13-річних підлітків на проспекті Науки. Суд відправив його в СІЗО з можливістю вийти під заставу в розмірі 340 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Адвокат водія відмовилася від коментарів, заявивши, що захист-пояснень не дає.

Нагадаємо, 11 листопада вдень у Харкові на пішохідному переході автомобіль наїхав на двох підлітків. Одна дитина потрапила прямо під колесо автомобіля, але водій не зупинився і проїхав ще кілька метрів.

Крім того, правоохоронці підозрюють, що водій автомобіля був під дією наркотиків або психотропів.

Раніше в Харківській обласній прокуратурі повідомили, що в момент аварії чоловік перебував під впливом метадону.