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Наезд авто на толпу в Германии: треть пострадавших - дети

Новости » В мире     25.02.2020 - 13:04
Наезд авто на толпу в Германии: треть пострадавших - дети
Фото: наезд на толпу в Германии (fr.de by Elmar Schulten)

Следствием не установлены мотивы наезда водителя в навтовп

Количество людей, которые пострадали после того, как автомобиль въехал в толпу во время карнавала в Германии, увеличилось до 52 человек. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на BBC.

Как сообщается, в результате инцидента в городе Фолькмарзен госпитализированы в больницу 35 пострадавших, 18 из которых - это дети. Полиция создала специальную веб-страницу, куда свидетели могут присылать фотографии или видеозаписи инцидента.

По версии следствия, мужчина намеренно въехал в толпу, а позже был арестован. О его мотивах водителя пока ничего не было известно, однако полиция проведет допрос ля того, чтобы узнать более подробную информацию.

Напомним, в Германии на территории федеральной земли Гессен отменили все карнавалы после наезда автомобиля на толпу людей на карнавале в Фолькмарзене.

Как сообщало РБК-Украина, в сети появилось видео с места наезда автомобиля на людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзене, в результате чего погибли 30 человек.

Также в немецком Фолькмарзені автомобиль протаранил толпу на карнавале, в результате инцидента пострадали 15 человек.

В Германии отменили все карнавалы после наезда автомобиля Появилось видео с места наезда на толпу в Германии
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