Количество пострадавших в результате наезда авто в Германии возросло вдвое

Фото: наезд на толпу в Германии (fr.de by Elmar Schulten)

В результате происшествия пострадали по меньшей мере 30 человек

Количество пострадавших в результате наезда автомобиля на людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзене возросло до 30 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Как сообщается, более трети пострадавших получили серьезные травмы.

По словам свидетелей, происшествие было похоже на то, как будто водитель преследовал детей.

Отмечается, что задержанным водителем является мужчина из местного района и ему предположительно от 20 до 30 лет.

Напомним, 24 февраля в Фолькмарзене автомобиль протаранил толпу на карнавале, в результате инцидента пострадали 15 человек. По предварительным данным, пострадали также маленькие дети.

Позже сотрудники полиции задержали мужчину. Однако до сих пор не известны детали происшествия и полиция не может утверждать был ли это теракт или несчастный случай.

Кроме того, 19 февраля в Германии неизвестный открыл стрельбу в двух кальян-барах в Ханау. В результате нападения погибли одиннадцать человек, включая самого стрелка.