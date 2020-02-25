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Наїзд авто на натовп у Німеччині: третина постраждалих - діти

Новини » В світі     25.02.2020 - 13:04
Наїзд авто на натовп у Німеччині: третина постраждалих - діти
Фото: наїзд на натовп в Німеччині (fr.de by Elmar Schulten)

Слідством не встановлені мотиви наїзду водія у навтовп

Кількість людей, які постраждали після того, як автомобіль в'їхав у натовп під час карнавалу в Німеччини, збільшилася до 52 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на BBC.

Як повідомляється, у результаті інциденту у місті Фолькмарзен госпіталізовано до лікарні 35 постраждалих, 18 з яких це діти. Поліція створила спеціальну веб-сторінку, куди свідки можуть надсилати фотографії чи відеозаписи інциденту.

За версією слідства, чоловік навмисно в'їхав у натовп, а пізніше був заарештований. Про його мотиви водія поки нічого не було відомо, однак поліція проведе допит ля того, щоб дізнатися більш детальну інформацію.

Нагадаємо, у Німеччині на території федеральної землі Гессен скасували всі карнавали після наїзду автомобіля на натовп людей на карнавалі в Фолькмарзене.

Як повідомляло РБК-Україна, у мережі з'явилося відео з місця наїзду автомобіля на людей на карнавалі в німецькому місті Фолькмарзене, в результаті чого загинули 30 осіб.

Також в німецькому Фолькмарзені автомобіль протаранив натовп на карнавалі, в результаті інциденту постраждали 15 осіб.

У Німеччині скасували всі карнавали після наїзду автомобіля З'явилося відео з місця наїзду на натовп в Німеччині
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