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Наєв про загрози на День Незалежності: від ворога можна очікувати нахабних дій

Фото: командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові можуть вдатися до обстрілів території України на День Незалежності 24 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Об’єднаних Сил ЗСУ Сергія Наєва.

"Що можна очікувати від ворога, який веде війну проти України? Звісно, нахабних дій", - сказав він.

Йдеться, зокрема, про ракетні та авіаційні удари. Тож Наєв закликає усіх українців у разі повітряної тривоги проходити в укриття.

Командувач Об’єднаних Сил підкреслив, що захист власного життя та здоров’я є обов’язком кожного громадянина, "щоб, у майбутньому, коли ми святкуватимемо перемогу, усі були живими та здоровими".

Загрози на День Незалежності

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що росіяни відомі своїм тяжінням до "сакральних" дат, тому День Незалежності є черговим "скрєпним" приводом завдати ударів по Україні. При цьому у ці дні наші захисники будуть посилено, виважено та впевнено контролювати обстановку, як роблять це завжди.

У розвідці також допускають можливість російських провокацій на День Незалежності України. Там вважають, що ворог може вдатись до ракетного терору.

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк також зазначала, що у визначний день можливі масовані атаки, зокрема з використанням надводних і підводних ракетоносіїв, стратегічної й тактичної авіації та дронів.

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День незалежності УкраїниСергій Наєв