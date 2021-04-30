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Наев о ситуации на границе: угрозы вторжения России в Украину пока нет

Автор: РБК-Украина

Сейчас ситуация на границе Украины не предусматривает вторжения со стороны РФ. Такой угрозы нет.

Об этом заявил командующий Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев в интервью Армияинформ.

В то же время, он пояснил, что по всем направлениям вокруг государственной границы, по всей протяженности есть опасность и соответствующая угроза.

"Но угроза имеет определенную степень, есть непосредственная угроза, есть потенциальная угроза. Поэтому, опасность военным языком есть вокруг государственной границы всегда, но уровень угрозы в настоящее время не несет за собой непосредственно угрозу вторжения на территорию Украины", - сказал Наев.

Также он добавил, что в случае необходимости защищать территорию Украины, планируют привлекать только Вооруженные силы Украины и другие составляющие отечественных сил безопасности и обороны.

"Других сил, в том числе государств наших партнеров, там не предусмотрено. Мы всегда рассчитываем только на собственные силы", - сказал он.

Ранее Алексей Резников заявлял, что не будет полномасштабного вторжения РФ в Украину. Москва продолжает "играть мышцами".

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу объявил об отводе войск из оккупированного Крыма и восточной границы Украины.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остается начеку.

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Новости Украины вторжениеРоссийская ФедерацияСергей Наев