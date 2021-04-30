Наєв про ситуацію на кордоні: загрози вторнення Росії в Україну поки немає

Водночас, він пояснив, що по всіх напрямках навколо державного кордону, по всій протяжності є небезпека і відповідна загроза.

"Але загроза має певну ступінь, є безпосередня загроза, є потенційна загроза. Тому, небезпека військовою мовою є навколо державного кордону завжди, але рівень загрози на даний час не несе за собою безпосередньо загрозу вторгнення на територію України", - сказав Наєв.

Також він додав, що у разі необхідності захищати територію України, планують залучати лише Збройні сили України та інші складові вітчизняних сил безпеки і оборони.

"Інших сил, у тому числі держав наших партнерів, там не передбачено. Ми завжди розраховуємо лише на власні сили", - сказав він.