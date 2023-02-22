Наєв розповів, скільки військових тримає Росія на території України та навколо неї

"Кількість ворога, задіяного на території України і довкола неї, складає трохи більше 350 тисяч осіб", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Наєв заявив, що ознак підготовки російських військ до річниці вторгнення до нападу на нових напрямках не спостерігається.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов новий наступ росіян вже триває близько 10 днів, але окупантам так і не вдалося зробити його "великим".

Однак у Повітряних силах ЗСУ заспокоюють українців – масованої атаки сотнями літаків російськими військами на річницю вторгнення не буде.

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