Наев рассказал, сколько военных держит Россия на территории Украины и вокруг нее

"Количество врага, задействованного на территории Украины и вокруг нее, составляет чуть более 350 тысяч человек", - заявил он.

Напомним, ранее Наев заявил, что признаков подготовки российских войск к годовщине вторжения к нападению на новых направлениях не наблюдается.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов, новое наступление россиян уже длится около 10 дней, но оккупантам так и не удалось сделать его "большим".

Однако в Воздушных силах ВСУ успокаивают украинцев - массированной атаки сотнями самолетов российскими войсками на годовщину вторжения не будет.

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