Наєв розповів, скільки РФ потрібно часу для підготовки до наступу на північному заході

РБК-Україна поспілкувалося з генералом під час його поїздки у Рівненську область. Там наразі проходять роботи з посилення кордону.

Зокрема, у регіоні проводять мінування місцевості, облаштовують нові оборонні позиції, а також зміцнюють охорону та оборону важливих критичних об'єктів, в тому числі і енергосистеми України.

За словами Наєва, наразі на даному напрямку немає ознак того, що росіяни готуються до наземної наступальної операції.

При цьому, як зазначив Наєв, не можна ствердно сказати що буде у майбутньому. Він зауважив, що українські військові завжди розраховують на найгірший варіант розвитку подій.

"Якщо ми готові до найгіршого сценарію, то будемо готовими, якщо сили ворога будуть й меншими. Я скажу так, зараз цієї загрози буквальної немає, але вона може утворитися в подальшому. Щоб ворогу створити необхідні сили і почати тут наступальні дії, йому знадобиться не менше ніж півтора місяця", - сказав він.

Генерал повідомив, що на ділянці кордону на території Рівненської області додали понад 60 спостережних постів та створено близько 15 нових опорних позицій.

Крім того, укладено десятки тисяч мін, з яких не менше 20% - протипіхотні міни в керованому варіанті.

Загроза з Білорусі

Зазначимо, що Рівненська область межує з Білоруссю. Наразі у цій країні перебуває до 6,5 тисяч найманців ПВК "Вагнера". При цьому Наєв зазначав, що бойовики поки не становлять реальної загрози для України.

При цьому прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що "вагнерівці" у Білорусі можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.

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