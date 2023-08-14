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Наев рассказал, сколько РФ нужно времени для подготовки к наступлению на северо-западе

Фото: командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская, Елизавета Драбкина

На данный момент нет угрозы наступления россиян на северо-западе. Однако если враг решит прибегнуть к активным действиям, ему потребуется не менее полутора месяцев на подготовку.

Об этом командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев рассказал в интервью РБК-Украина.

РБК-Украина пообщалась с генералом во время его поездки в Ровенскую область. Там проходят работы по усилению границы.

В частности, в регионе проводят минирование местности, обустраивают новые оборонные позиции, а также укрепляют охрану и оборону важных критических объектов, в том числе и энергосистем Украины.

По словам Наева, в настоящее время на данном направлении нет признаков того, что россияне готовятся к наземной наступательной операции.

При этом, как отметил Наев, нельзя утвердительно сказать, что будет в будущем. Он отметил, что украинские военные всегда рассчитывают на самый плохой вариант развития событий.

"Если мы готовы к худшему сценарию, то будем готовы, если силы врага будут и меньше. Я скажу так, сейчас этой угрозы буквальной нет, но она может образоваться в дальнейшем. Чтобы врагу создать необходимые силы и начать здесь наступательные действия, ему понадобится не менее полутора месяцев", - сказал он.

Генерал сообщил, что на участке границы на территории Ровенской области добавили более 60 наблюдательных постов и создано около 15 новых опорных позиций.

Кроме того, установлено десятки тысяч мин, из которых не менее 20% - противопехотные мины в управляемом варианте.

Угроза с Беларуси

Отметим, что Ровенская область граничит с Беларусью. В настоящее время в этой стране находится до 6,5 тысяч наемников ЧВК "Вагнера". При этом Наев отмечал, что боевики пока не представляют реальной угрозы для Украины.

При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что "вагнеровцы" в Беларуси могут совершать провокации на границе стран НАТО.

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Ровенская областьСергей Наев