UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Наєв розповів, чи становлять "вагнерівці" у Білорусі реальну загрозу для України

Фото: командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Гамерська, Єлизавета Драбкіна

Найманці ПВК "Вагнера", що перебувають у Білорусі, становлять небезпеку для України. Проте про реальну загрозу наразі не йдеться.

Про це командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Станом на зараз на території Республіки Білорусь перебуває до 6,5 тисяч осіб - найманців ПВК "Вагнер"", - сказав він.

Окрім цього, Наєв зазначив, що у військовій науці є два поняття - військова небезпека і військова загроза.

"Для цивільних пояснюю, якщо їде автомобіль - це небезпека, а якщо він їде прямо на тебе - це загроза", - додав він.

З огляду на це, командувач Об’єднаних Сил ЗСУ пояснив, що перебування найманців у Білорусі є небезпекою. Проте якщо вони створять диверсійно-розвідувальні групи або наземне наступальне угруповання, то це стане реальною загрозою.

"Тож, ми не очікуємо, коли ця загроза утвориться, ми робимо все, щоб підвищити наші оборонні спроможності", - додав він.

ПВК "Вагнера" у Білорусі

Після невдалого заколоту ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина у червні частина його бойовиків прибула до Білорусі.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що "вагнерівці" у Білорусі можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.

При цьому в Альянсі заявили, що не бачать прямої або непрямої загрози з боку бойовиків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьПВК ВагнераВагнерівці