Наєв пояснив, чому з Білорусі майже не злітають російські літаки та дрони

Наразі практично не фіксують зльотів російських літаків та дронів з території Білорусі, адже країна обмежила військову співпрацю з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача Об’єднаних Сил ЗСУ Сергія Наєва в інтерв'ю "Укрінформу" .

"Не літають тому, що після невдалого вторгнення армії Росії з території Білорусі, наступних невдач на нашому сході та півдні керівництво Білорусі обмежило свою співпрацю з Росією до постачання озброєння, боєприпасів, а також надання полігонів для підготовки мобілізованих", - сказав Наєв.

Він зазначив, що Україна відстежує заяви Генштабу Білорусь та відзначає деяку зміну в риториці. Наєв додав, що це пов’язано з відсутністю успіхів РФ у війні з Україною та з відповідною консолідацією західного світу.

При цьому наразі на території Білорусі все ще залишається 13 літаків: вісім одиниць Су-34, три одиниці Су-30СМ та дві одиниці Су-24МР. До того ж фіксують 12 гелікоптерів Мі-8, Мі-24, Мі-28Н повітряно-космічних сил Росії.

Співпраця Росії та Білорусі

На початку повномасштабного вторгнення російські війська вторглися в Україну зокрема й з території Білорусі. Тоді загарбникам вдалося окупувати частину Київської, Чернігівської та Сумської областей, проте навесні ці території були звільнені.

Протягом усього періоду повномасштабної війни Росія використовувала територію Білорусі для завдання ударів по Україні. До того ж у Білорусі тривають навчання російських військових та зберігається їхнє озброєння.

При цьому нещодавно РФ поновила перекидання ешелонів військових з Білорусі на передову. До того ж, РФ перекинула під Мінськ 10 винищувачів.

Окрім того, у Білорусі за 20 км від кордону з Україною з'явились "зуби дракона".

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