ua en ru
Чт, 14 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Наєв показав, як укріплюють кордон з Білоруссю у Чернігівській області (відео)

Чернігівська область, Четвер 14 грудня 2023 08:58
UA EN RU
Наєв показав, як укріплюють кордон з Білоруссю у Чернігівській області (відео) Фото: Наєв показав, як укріплюють кордон з Білоруссю у Чернігівській області (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Тетяна Степанова

Україна продовжує укріплювати кордон з Білоруссю, зокрема у Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва.

"Сьогодні на Чернігівщині, як і у всій Північній операційній зоні, ситуація стабільна і контрольована", - написав Наєв.

Як розповів командувач, на найбільш небезпечних напрямках повним ходом обладнуються рубежі та позиції першої та другої смуги оборони

"Ми готуємось до спротиву і разом із Чернігівською обласною військовою адміністрацією вживаємо заходів щодо підсилення нашої оборони", - зазначив Наєв.

За його словами, якщо загроза зростатиме, на підготовлені рубежі прибудуть додаткові сили, українські бійці будуть готові адекватно реагувати на будь-який розвиток ситуації.

Роль Білорусі у війні РФ проти України та ситуація на кордоні

Нагадаємо, Білорусь допомагає Росії у війні проти України. Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни докупували території.

Також росіяни використовували Білорусь для завдання ракетних ударів по нашій країні.

Окрім того, варто зазначити, що так звані російсько-білоруські навчання дозволяють Москві утримувати у Білорусі свої війська.

Раніше спікер ДПСУ Андрій Демченко розповідав, що ситуація по кордону із Білоруссю залишається контрольованою - там не відбувається ні спроб проникнення ДРГ, ні нагнітання ситуації.

Водночас прикордонники продовжують укріплювати кордон України з Білоруссю, облаштовують загородження різних типів.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що українські військові пильнують кордон з Білоруссю та у разі загрози готові оперативно реагувати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
кордон з Білоруссю Черниговская область
NEWS
Росія атакувала Україну "шахедами" і ракетами С-300: скільки цілей збила ППО
Росія атакувала Україну "шахедами" і ракетами С-300: скільки цілей збила ППО
DAILY
Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік