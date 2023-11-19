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Наєв показав, як українські військові збивали дрони РФ на підльоті до Києва вночі

Україна, Неділя 19 листопада 2023 09:40
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Наєв показав, як українські військові збивали дрони РФ на підльоті до Києва вночі Фото: як українські військові збивали дрони РФ на підльоті до Києва вночі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські сиили ППО збили близько 10 дронів, які ворог направляв на Київ. З'явились кадри ефективної роботи ППО.

Відео виклав командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Головною ціллю противника було місто Київ та Київська область", - зазначив він.

Загалом, за даними генерала, силами та засобами протиповітряної оборони Північної операційної зони у взаємодії з іншими складовими ППО Сил оборони України було знищено 18 безпілотних літальних апаратів.

Тактика ворога

Як зазначив Наєв, другу добу поспіль противник атакує Північну операційну зону безпілотними літальними апаратами - камікадзе типу "Shahed". Ворожі дрони - камікадзе були запущені багатьма групами і заходили на атаку хвилями, з різних напрямків, водночас постійно змінюючи вектори руху за маршрутом.

Спроба атаки РФ на Київ 19 листопада

У ніч на 19 листопада російські війська влаштували чергову масовану атаку на Україну, використавши дрони-камікадзе типу "Шахед". Зокрема, в Києві та області кілька разів оголошували повітряну тривогу.

Пізніше стало відомо, що про час атаки дронів на Київ ППО знищила близько десяти ворожих цілей. При цьому було знищено 15 з 20 цілей ворога. Крім того, в одному із районів Київської області було пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

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