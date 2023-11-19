Наєв показав, як українські військові збивали дрони РФ на підльоті до Києва вночі

Українські сиили ППО збили близько 10 дронів, які ворог направляв на Київ. З'явились кадри ефективної роботи ППО.

Відео виклав командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

"Головною ціллю противника було місто Київ та Київська область", - зазначив він.

Загалом, за даними генерала, силами та засобами протиповітряної оборони Північної операційної зони у взаємодії з іншими складовими ППО Сил оборони України було знищено 18 безпілотних літальних апаратів.

Тактика ворога

Як зазначив Наєв, другу добу поспіль противник атакує Північну операційну зону безпілотними літальними апаратами - камікадзе типу "Shahed". Ворожі дрони - камікадзе були запущені багатьма групами і заходили на атаку хвилями, з різних напрямків, водночас постійно змінюючи вектори руху за маршрутом.

Спроба атаки РФ на Київ 19 листопада

У ніч на 19 листопада російські війська влаштували чергову масовану атаку на Україну, використавши дрони-камікадзе типу "Шахед". Зокрема, в Києві та області кілька разів оголошували повітряну тривогу.

Пізніше стало відомо, що про час атаки дронів на Київ ППО знищила близько десяти ворожих цілей. При цьому було знищено 15 з 20 цілей ворога. Крім того, в одному із районів Київської області було пошкоджено інфраструктурний об'єкт.