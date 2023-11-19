ua en ru
Вс, 19 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Наев показал, как украинские военные сбивали дроны РФ на подлете к Киеву ночью

Украина, Воскресенье 19 ноября 2023 09:40
UA EN RU
Наев показал, как украинские военные сбивали дроны РФ на подлете к Киеву ночью Фото: как украинские военные сбивали дроны РФ на подлете к Киеву ночью (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские силы ПВО сбили около 10 дронов, которые враг направлял на Киев. Появились кадры эффективной работы ПВО.

Видео выложил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Главной целью противника был город Киев и Киевская область", - отметил он.

Всего, по данным генерала, силами и средствами противовоздушной обороны Северной операционной зоны во взаимодействии с другими составляющими ПВО Сил обороны Украины было уничтожено 18 беспилотных летательных аппаратов.

Тактика врага

Как отметил Наев, вторые сутки противник атакует Северную операционную зону беспилотными летательными аппаратами - камикадзе типа "Shahed". Вражеские дроны - камикадзе были запущены несколькими группами и заходили на атаку волнами, по разным направлениям, одновременно постоянно меняя векторы движения по маршруту.

Попытка атаки РФ на Киев 19 ноября

В ночь на 19 ноября российские войска устроили очередную массированную атаку на Украину, использовав дроны-камикадзе типа "Шахед". В частности, в Киеве и области несколько раз объявляли воздушную тревогу.

Позже стало извесно, что о время атаки дронов на Киев ПВО уничтожила около десяти вражеских целей. При этом в общей сложности были уничтожены 15 из 20 целей врага. Кроме того, в одном из районов Киевской области был поврежден инфраструктурный объект.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
обстріл Києва
NEWS
ВСУ перебрасывают дополнительные силы на левый берег Херсонской области: карты боев ISW
ВСУ перебрасывают дополнительные силы на левый берег Херсонской области: карты боев ISW
DAILY
Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны