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Наев: перед ООС не стоит задача освободить Дебальцево или другой населенный пункт

Новости » Происшествия    30.10.2018 - 13:30
Фото: Сергей Наев (facebook.com/1UkrainianLandForces)
Фото: Сергей Наев (facebook.com/1UkrainianLandForces)

По словам Наева, цель ООС заключается в освобождении всей временно оккупированной территории

Командующий операции объединенных сил (ООС) Сергей Наев заявил, что перед украинскими военными не стоит задача освободить Дебальцево или другой населенный пункт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Наева "ВВС Украина".

По словам Наева, цель ООС заключается в освобождении всей временно оккупированной Российской Федерацией территории. Он также добавил, что это можно сделать только политико-дипломатическим путем.

"Объединенные силы готовы к различным видам военных действий, которые предусмотрены планом ООС. Но по состоянию на сейчас у нас не стоит задача освободить Дебальцево или другой населенный пункт", - отметил он, добавив, что на данный момент главное - это стабилизация ситуации на линии соприкосновения, а также гарантии безопасности для развития Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по данным разведки, на оккупированном Донбассе усиливаются проукраинские настроения среди местного населения.

Добавим, также сообщалось, что в этом году в штабе ООС не ожидают широкомасштабных наступательных действий со стороны боевиков на Донбассе.

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Темы: Новости ООС
Новости Украины ДонбассДебальцевоООС
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