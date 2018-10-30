Наєв: перед ООС не стоїть завдання звільнити Дебальцеве чи інший населений пункт

Фото: Сергій Наєв (facebook.com/1UkrainianLandForces)

За словами Наєва, мета ООС полягає у звільненні всієї тимчасово окупованої території

Командувач операції об'єднаних сил (ООС) Сергій Наєв заявив, що наразі у українських військових не стоїть завдання звільнити Дебальцеве чи інший населений пункт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Наєва "ВВС Україна".

За словами Наєва, мета ООС полягає у звільненні всієї тимчасово окупованої Російською Федерацією території. Він також додав, що це можна зробити лише політико-дипломатичним шляхом.

"Об'єднані сили готові до різних видів воєнних дій, які передбачені планом ООС. Але станом на зараз у нас не стоїть завдання звільнити Дебальцеве чи інший населений пункт", - зазначив він, додавши, на наразі головне - це стабілізація ситуації на лінії зіткнення, а також гарантії безпеки для розвитку Донецької і Луганської областей.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними розвідки, на окупованому Донбасі посилюються проукраїнські настрої серед місцевого населення.

Додамо, також повідомлялося, що цього року у штабі ООС не очікують широкомасштабних наступальних дій з боку бойовиків на Донбасі.