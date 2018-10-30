Наев: в этом году мы не ожидаем крупных наступательных действий со стороны боевиков на Донбассе

Фото: Сергей Наев (president.gov.ua)

По словам Наева, ситуация на Донбассе меняется каждый месяц

Командующий операции объединенных сил (ООС) Сергей Наев отметил, что в этом году не ожидается широкомасштабных наступательных действий со стороны боевиков на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Наева "ВВС Украина".

По словам Нанва, ситуация на Донбассе меняется каждый месяц.

"Нельзя стопроцентно прогнозировать, но по нашим прогнозам, в этом году мы не ожидаем каких-либо широкомасштабных наступательных действий со стороны врага", - сказал он.

Наев также добавил, что по состоянию на сейчас ожидается, что зима на Донбассе ожидается спокойной.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам Наева, боевики уменьшили количество обстрелов на Донбассе из-за подготовки к "выборам" в так называемых "Донецкой/Луганской народных республиках" ("ДНР/ЛНР").

Добавим, ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Российской Федерацией для его решения. Он также добавил, что "эту проблему должны решить три славянских народа".