Разведка констатирует усиление проукраинских настроений на оккупированном Донбассе

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По данным разведки, среди боевиков растет нежелание участвовать в боевых действиях

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на оккупированном Донбассе усиливаются проукраинские настроения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Максима Прауту.

Как сообщил Праута, на временно оккупированных территориях Донбасса усиливаются проукраинские настроения среди местного населения. В Минобороны добавили, что это существенно влияет на морально-психологическое состояние личного состава оккупационных войск.

В частности, по данным разведки, среди боевиков растет нежелание участвовать в боевых действиях. Так, за неделю в рядах боевиков зафиксировано 9 дезертиров.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что боевики уменьшили количество обстрелов на Донбассе из-за подготовки к "выборам" в так называемых "Донецкой/Луганской народных республиках" ("ДНР/ЛНР").

Добавим, по данным Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано 20 обстрелов со стороны пророссийских боевиков. В частности, в результате обстрела в районе Станицы Луганской ранения получил один украинский военный.