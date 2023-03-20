Наєв оцінив загрозу повторного наступу з боку Білорусі

"Станом на сьогодні можна констатувати, що ударних ворожих формувань з боку Білорусії не виявлено", - сказав він.

За його словами, наразі військову інфраструктуру РБ - полігони, польові учбові центри тощо - Росія використовує виключно як місця підготовки, злагодження та відновлення особового складу.

Сформовані на території Білорусі російські підрозділи відправляються ешелонами на схід і південь України. Підрозділи РБ, які дислоковані вздовж українського кордону, ударного потенціалу не мають і можуть здійснювати лише оборонні операції власного кордону, повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

"Зараз бойові спроможності білоруських збройних сил оцінюються як низькі. Але наша розвідка продовжує роботу для того, щоби своєчасно виявити зміни в обстановці", - додав Наєв.