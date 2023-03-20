Наєв розповів, скільки російських військ знаходиться в Білорусі

На території Білорусі знаходиться близько 4 тисяч російських військовослужбовців. Вони проходять навчання під керівництвом білоруських інструкторів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Ще з жовтня минулого року військово-політичним керівництвом РФ прийнято рішення про розгортання на території Білорусі регіонального угруповання військ союзної держави. Офіційно Росія заявила про розміщення 9 тисяч військовослужбовців", - пояснив Наєв.

Він зазначив, що зараз на території Білорусі перебувають 4 тисячі росіян. Здебільшого це мобілізовані. Вони проходять тримісячний курс підготовки у складі підрозділів територіальних військ РФ під керівництвом білоруських інструкторів.

"Надалі ці мобілізовані переміщуються назад до Росії для ведення бойових дій на території України", - додав генерал-лейтенант.

Нагадаємо, Сергій Наєв також оцінив шанси Росії розпочати наступ на нових напрямках. Командувач Об’єднаних сил ЗСУ зазначив, що сьогодні окупанти можуть вести наступ лише на сході України.

Також зазначимо, що британська розвідка теж вважає, що російська армія тимчасово вичерпала свій наступальний потенціал.

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