Наев оценил угрозу повторного наступления со стороны Беларуси

"По состоянию на сегодняшний день можно констатировать, что ударных вражеских формирований со стороны Белоруси не обнаружено", - сказал он.

По его словам, в настоящее время военная инфраструктура РБ - полигоны, полевые учебные центры и т.д. - Россия использует исключительно как места подготовки, согласования и восстановления личного состава.

Сложившиеся на территории Беларуси российские подразделения отправляются эшелонами на восток и юг Украины. Подразделения РБ, дислоцированные вдоль украинской границы, не имеют ударного потенциала и могут осуществлять только оборонные операции собственной границы, сообщил командующий Объединенными силами ВСУ.

"Сейчас боевые возможности белорусских вооруженных сил оцениваются как низкие. Но наша разведка продолжает работу для того, чтобы своевременно выявить изменения в обстановке", - добавил Наев.