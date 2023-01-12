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Наев оценил обстановку на границе с Беларусью: есть ли угроза сухопутных действий врага

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Киев, Четверг 12 января 2023 15:47
Наев оценил обстановку на границе с Беларусью: есть ли угроза сухопутных действий врага Фото: командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Ситуация на границе с Беларусью не указывает на угрозу наземных действий врага против Украины. Количество белорусских военных вдоль рубежей остается неизменным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Объединенными Силами ВСУ генерала-лейтенанта Сергея Наева.

"По состоянию на сегодняшний день, обстановка на территории Беларуси не носит непосредственной угрозы каких-либо сухопутных действий против Украины. Мы постоянно находимся в коммуникации с иностранными партнерами, в частности, США и Польшей. Также постоянно работает наша разведка. По состоянию на сейчас, подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь, развернутые вдоль государственной породы, ни в количественном, ни в качественном отношении не изменились", - рассказал Наев.

Он добавил, что украинские силы в свою очередь увеличивают оборонные возможности нашей страны занимаются мерами повышения обученности личного состава.

Напомним, как ранее предупредили в Генштабе ВСУ, угроза наступления с территории Беларуси будет сохраняться в течение текущего года из-за того, что российские войска будут проводить учения в РБ.

Между тем в Беларуси продолжается наращивание совместной с РФ группировки региональных войск. К тому же, сегодня стало известно, что в РБ прибыл главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков, который "инспектировал" оккупантов.

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