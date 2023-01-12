ua ru
Чт, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

До Білорусі приїхав командувач сухопутних військ Росії: що відомо

Новость на русском →
Білорусь, Четвер 12 січня 2023 14:46
До Білорусі приїхав командувач сухопутних військ Росії: що відомо Фото: російський генерал Олег Салюков у Білорусі (t.me/modmilby)
Автор: Наталія Гурковська

До Білорусі прибув головнокомандувач сухопутних військ РФ Олег Салюков. Він перевірив, як відбувається підготовка російських окупантів на військових базах РФ, розташованих на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Білорусі.

"До Білорусі прибула комісія Міністерства оборони Російської Федерації на чолі з Головнокомандувачем Сухопутними військами генералом армії Олегом Салюковим", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що він провів інспекцію у військових частинах та підрозділах російських окупантів, що знаходяться на території Білорусі.

Салюков перевірив, наскільки російські солдати готові виконати завдання та забезпечувати "безпеку Союзної держави".

Як повідомлялось, в Білорусі заявили про так зване "нарощення" ППО спільно з російськими окупантами. Там відзвітували, що зенітники вже заступили до бойового чергування.

Нагадаємо, що в Білорусі продовжується нарощування спільного з РФ угруповання регіональних військ. Також там планують провести авіаційні навчання для підготовки відповідних підрозділів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь Війна в Україні
NEWS
Росія піде ва-банк. Данілов розповів, чого чекати на річницю війни
Росія піде ва-банк. Данілов розповів, чого чекати на річницю війни
DAILY
Битва за Соледар. Що відбувається у боях під Бахмутом і як змінюється фронт на Донбасі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за Соледар. Що відбувається у боях під Бахмутом і як змінюється фронт на Донбасі