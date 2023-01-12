До Білорусі приїхав командувач сухопутних військ Росії: що відомо

До Білорусі прибув головнокомандувач сухопутних військ РФ Олег Салюков. Він перевірив, як відбувається підготовка російських окупантів на військових базах РФ, розташованих на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Білорусі.

Повідомляється, що він провів інспекцію у військових частинах та підрозділах російських окупантів, що знаходяться на території Білорусі.

"До Білорусі прибула комісія Міністерства оборони Російської Федерації на чолі з Головнокомандувачем Сухопутними військами генералом армії Олегом Салюковим", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, в Білорусі заявили про так зване "нарощення" ППО спільно з російськими окупантами. Там відзвітували, що зенітники вже заступили до бойового чергування.

Нагадаємо, що в Білорусі продовжується нарощування спільного з РФ угруповання регіональних військ. Також там планують провести авіаційні навчання для підготовки відповідних підрозділів.

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