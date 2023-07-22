Наєв назвав мету розташування "вагнерівців" в Білорусі

Заходи щодо розташування найманців ПВК "Вагнера" в Білорусі відбуваються з метою психологічного тиску на населення.

Про це розповів командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний Telegram-канал командування Об'єднаних Сил ЗС.

"Але нас не треба лякати, бо ми знаємо, чим треба займатися й робимо все для того, щоб ворожі розвідувальні диверсійні сили не змогли успішно діяти на території України, зокрема, на Київському напрямку в Чорнобильській зоні", - заявив Наєв.

Також командувач Об’єднаних Сил ЗСУ додав, що українські військові, з метою попередження дій ворога, за останній тиждень:

зруйнували п’ять ділянок доріг, які вели до державного кордону з Білоруссю;

утворили більше 60 лісових завалів, які заміновано;

заклали більше 2,5 тисячі протитанкових мін;

"Наші хлопці дуже вмотивовані та натреновані. Ми все робимо для того, щоб населення України вірило в наші Збройні Сили", - додав Наєв.

"Вагнерівці" у Білорусі

Після невдалого заколоту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, частина його найманців була перекинута до Білорусі. Згідно з попередніми даними, наразі їх кількість вже налічує декілька тисяч.

Як відзначали прикордонники, поки що "вагнерівців" не становлять загрози для України. Водночас не виключається ризик провокацій.