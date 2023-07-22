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Наев назвал цель размещения "вагнеровцев" в Беларуси

Новина українською →
Суббота 22 июля 2023 14:12
Наев назвал цель размещения "вагнеровцев" в Беларуси Фото: Сергей Наев, командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины (t.me/KOS_ZSU)
Автор: Сергей Пышкин

Мероприятия по размещению наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси происходят с целью психологического давления на население.

Об этом рассказал командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный Telegram-канал командования Объединенных Сил ВС.

"Но нас не надо пугать, потому что мы знаем, чем надо заниматься и делаем все для того, чтобы вражеские разведывательные диверсионные силы не смогли успешно действовать на территории Украины, в частности, на Киевском направлении в Чернобыльской зоне", - заявил Наев.

Также командующий Объединенных Сил ВСУ добавил, что украинские военные, с целью предупреждения действий врага, за последнюю неделю:

  • разрушили пять участков дорог, которые вели к государственной границе с Беларусью;
  • образовали более 60 лесных завалов, которые заминированы;
  • заложили более 2,5 тысячи противотанковых мин;

"Наши ребята очень мотивированы и натренированы. Мы все делаем для того, чтобы население Украины верило в наши Вооруженные Силы", - добавил Наев.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного мятежа основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, часть его наемников была опрокинута в Беларусь. Согласно предварительным данным, их количество уже насчитывает несколько тысяч.

Как отмечали пограничники, пока "вагнеровцы" не представляют угрозы для Украины. В то же время, не исключается риск провокаций.

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