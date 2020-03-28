Наев назначен командующим Объединенных сил ВСУ

Фото: Сергей Наев (facebook.com/pressjfo.news)

Ранее Наев уже был командующим Объединенных сил, но был уволен в мае 2019

Сергея Наев назначен командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского.

"Назначить Наева Сергея Ивановича командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины", - говорится в тексте указа.

Отметим, Наев уже возглавлял операцию Объединенных сил. Впервые он был назначен командующим ОС в марте 2018 года после переформатирования антитеррористической операции. Переход на новый формат предпринимался с целью реформы управления военной структурой.

В мае 2019 года указом на тот момент действующего президента Петра Порошенко Наев был уволен с должности командующего операцией Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

Сергей Наев - украинский военный, генерал-лейтенант. В Вооруженных силах Украины с мая 1993 года. В 2014 году Наев был руководителем сектора "Б" во время боев за Донецкий аэропорт, а на начало 2015 года - начальником штаба оперативного командования "Юг". С 2015 по 2017 годы Наев был командующим оперативного командования "Восток".