Наєва призначено командувачем Об'єднаних сил ЗСУ

Фото: Сергій Наєв (facebook.com/pressjfo.news)

Раніше Наєв вже був командувачем Об'єднаних сил, але був звільнений у травні 2019

Сергія Наєва призначено командувачем Об'єднаних сил Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента України Володимира Зеленського.

"Призначити Наєва Сергія Івановича командувачем Об'єднаних сил Збройних сил України", - йдеться у тексті указу.

Відзначимо, Наєв вже очолював операцію Об'єднаних сил. Вперше він був призначений командувачем ОС в березні 2018 року після переформатування антитерористичної операції. Перехід на новий формат проводився з метою реформи управління військовою структурою.

У травні 2019 року указом на той момент чинного президента Петра Порошенка Наєв був звільнений з посади командувача операцією Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.

Сергій Наєв - український військовик, генерал-лейтенант. У Збройних силах України з травня 1993 року. У 2014 році Наєв був керівником сектора "Б" під час боїв за Донецький аеропорт, а на початок 2015 року - начальником штабу оперативного командування "Південь". З 2015 по 2017 роки Наєв був командувачем оперативного командування "Схід".