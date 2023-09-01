Наєв про навчання ОДКБ у Білорусі: від ворога можна очікувати будь-чого
Українські військові посилили пильність на всіх позиціях через навчання ОДКБ, розпочате 1 вересня у Білорусі. У ЗСУ розуміють, що від ворога можна очікувати все, що завгодно.
Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"Ми свідомі того, що від ворога можна очікувати будь-чого. Але він має розуміти, що ми завжди готові до відповідного реагування", - сказав він.
Наєв додав, що українських військових будь-які дії з боку ворога, зокрема проведення навчань на їхній території, - це певний аспект підвищення небезпеки.
"Командувачам, командирам поставлено чіткі завдання щодо підсилення оборони державного кордону України та підсилення пильності на всіх бойових позиціях", - додав генерал.
Навчання ОДКБ в Білорусі
В ОДКБ входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Крім "Взаємодія-2023" у Білорусі проходитимуть і такі навчання:
- "Пошук-2023" з силами розвідки;
- "Ешелон-2023" з силами матеріально-технічного забезпечення військ;
- "Бар'єр-2023" із спільним формуванням РХБЗ та медичного забезпечення;
- "Скеля-2023" з підрозділами МНС.
Зазначимо, що перед навчаннями, які триватимуть до 6 вересня, до Білорусі прибули два ешелони російських військових - перший ешелон ЗС РФ прибув до Білорусі увечері 18 серпня., а другий - 29 серпня.
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