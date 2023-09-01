Наев об учениях ОДКБ в Беларуси: от врага можно ожидать чего угодно

Украинские военные усилили бдительность на всех позициях из-за учений ОДКБ, начатых 1 сентября в Беларуси. В ВСУ понимают, что от врага можно ожидать всего, чего угодно.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

"Мы осознаем, что от врага можно ожидать чего угодно. Но он должен понимать, что мы всегда готовы к соответствующему реагированию", - сказал он.

Наев добавил, что украинских военных любые действия со стороны врага, в частности проведение учений на их территории, - это определенный аспект повышения опасности.

"Командующим, командирам поставлены четкие задачи по усилению обороны государственной границы Украины и усилению бдительности на всех боевых позициях", - добавил генерал.

Учения ОДКБ в Беларуси

В ОДКБ входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Кроме "Взаимодействие-2023" в Беларуси будут проходить и такие учения:

"Поиск-2023" с силами разведки;

"Эшелон-2023" с силами материально-технического обеспечения войск;

"Барьер-2023" с совместным формированием РХБЗ и медицинского обеспечения;

"Скала-2023" с подразделениями МЧС.

Отметим, что перед учениями, которые продлятся до 6 сентября, в Беларусь прибыли два эшелона российских военных - первый эшелон ВС РФ прибыл в Беларусь вечером 18 августа, а второй - 29 августа.