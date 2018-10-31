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Наев: действия РФ в Азовском море являются одним из элементов гибридной войны против Украины

Новости » Происшествия    31.10.2018 - 15:00
Фото: Сергей Наев (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: Сергей Наев (facebook.com/pressjfo.news)

Наев также отметил, что боевики постепенно увеличивают количество и интенсивность обстрелов

Командующий объединенных сил Сергей Наев назвал действия Российской Федерации (РФ) в Азовском море одним из элементов гибридной войны против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, сегодня Наев провел встречу с представителями Европейского Совета Иностранных дел (ECFR), в ходе которой обговоривалися, в частности, последние события в Азовском море.

По мнению Наева, действия России в Азовском море являются одним из элементов гибридной войны против Украины и соответствуют общей политике всестороннего давления на Украину, "направленной на окончательное решение вопросов Крыма, Керченского пролива и Азовского моря исключительно на российских условиях".

Наев также отметил, что сейчас в зоне ООС прослеживается устойчивая тенденция к постепенному увеличению количества и интенсивности обстрелов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что украинские порты получили более миллиарда гривен убытков из-за действий России в Азовском море.

Добавим, Европейский парламент 25 октября принял резолюцию по ситуации в Азовском море, согласно которой, в случае обострения ситуации в Азовском море, санкции против РФ будут усилены.

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Новости Украины Российская ФедерацияАзовское мореООС
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