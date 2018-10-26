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Украинские порты потеряли миллиард гривен из-за РФ в Азовском море, - Омелян

Новости » Политика    26.10.2018 - 04:58
Фото: Владимир Омелян (РБК-Украина)
Фото: Владимир Омелян (РБК-Украина)

Мариупольский порт был вынужден перейти на четырехдневную рабочую неделю

Украинские порты получили более миллиарда гривен убытков из-за действий России в Азовском море. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает РБК-Украина со ссылкой на «Радио Свобода».

"Мариупольский порт был вынужден перейти на четырехдневную рабочую неделю. Мы видим постоянные остановки украинских, иностранных кораблей в Азовском море, Керченском проливе, вплоть до того, что судовладельцы несут убытки из-за простоя кораблей", - рассказал Омелян.

Он объяснил, что это около 15-50 тысяч долларов в сутки, а среднее время задержки кораблей достигает более 30 часов.

Омелян подчеркнул, что это потери не только Украины, но и европейских налогоплательщиков, поскольку продукция из этих портов шла на рынки Европы.

Напомним, Европейский парламент в четверг, 25 октября, принял резолюцию по ситуации в Азовском море, согласно которой, в случае обострения ситуации санкции против РФ будут усилены.

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Новости Украины убыткипортАзовское мореВладимир Омелян
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