Наемник боевиков из Беларуси подтвердил участие кадровых офицеров РФ на Донбассе

Гражданин Беларуси воевал на стороне боевиков с конца 2014 года

Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала видеозапись показания задержанного в августе этого года гражданина Беларуси, который в 2014 году присоединился в ряды незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. Боевик, в частности, подтвердил участие кадровых российских офицеров на Донбассе.

Наемник подтвердил прохождение специальной подготовки перед боями на территории Ростовской области в Российской Федерации (РФ).

"В конце ноября 2014 года я вступил в батальон "Сомали", где был зачислен в танковую роту и отправлен на учебу в Российскую Федерацию в Ростовскую область. Нас учили российские военные. Таких групп, как наша, было около десятка", - отметил боевик.

Также он добавил, что после прохождения обучения он вернулся в Донецк в батальон "Сомали". В 2017 году в конце января он вступил в "11 полк", где был зачислен в "первый стрелковый батальон" в качестве стрелка-гранатометчика. За время прохождения службы принимал участие в боях под Ясиноватой.

"Могу подтвердить, что за то время, которое я там служил, там проходили службу кадровые российские офицеры", - сказал боевик.

Наемник добавил, что в конце января 2018 года он вступил в "9 полк морской пехоты "ДНР". В августе его задержала СБУ.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе задержали четырех подозреваемых в зв'связям с так называемой "Донецкой народной республикой".