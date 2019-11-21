Найема назначили заместителем гендиректора "Укроборонпрома"

Бывший народный депутат Мустафа Найем заявил, что его назначили заместителем генерального директора "Укроборонпрома". Об этом он сообщил на брифинге ко Дню достоинства и свободы, передает корреспондент РБК-Украина.

На брифинге у него спросили, правда ли, что он теперь имеет отношение к "Укроборонпрому". Он подтвердил эту информацию.

"Да, действительно я там сейчас работаю. Заместитель генерального директора", - уточнил он.

Отметим, что на сайте "Укроборонпрома" пока не указано, что Найем является заместителем Абромавичюса.

Напомним, ранее Абромавичус назначил своим заместителем по вопросам цифровизации и инноваций Надежду Васильеву. Также он назначил своими заместителями Данила Федорчука, Михаила Морозова и Анатолия Незгодюка.

До этого президент Украины Владимир Зеленский проводил встречи с коллективами трех харьковских заводов, входящих в "Укроборонпром". После встречи Зеленский призвал Абромавичуса провести консультации с правительством по решению вопроса погашения задолженности по зарплате.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром" Андрея Ермака, а также генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского.