ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Абромавичус назначил еще одного заместителя

Новости » Политика     15.11.2019 - 21:15
Абромавичус назначил еще одного заместителя
Фото: Айварас Абромавичус (УНИАН)

Надежда Васильева стала уже восьмым заместителем Абромавичуса

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус назначил своим заместителем по вопросам цифровизации и инноваций Надежду Васильеву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу концерна.

Как сообщается, Васильева в 2014-2017 годах занимала пост генерального директора компании "Microsoft Украина".

Основной задачей нового руководителя по вопросам цифровизации и инноваций является создание инновационной экосистемы для отрасли военной промышленности на базе "Укроборонпрома".

В числе основных направлений - цифровая трансформация предприятий-членов концерна, построение виртуализированного совместного центра компетенций с научно-техническим советом с отраслевыми направлениями внутри, трансфер технологий для совместных предприятий

Также планируется создание киберподразделения построения новых продуктов на основе данных или с их помощью.

Отметим, Надежда Васильева стала уже восьмым заместителем Абромавичуса.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с коллективами трех харьковских заводов, которые входят в "Укроборонпром". По состоянию на 1 ноября 2019 года предприятия задолжали работникам 463 млн гривен. В связи с этим Зеленский призвал гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса провести консультации с правительством относительно решения вопроса погашения задолженности по зарплате.

НАБУ объявило подозрение экс-гендиректору "Укроборонпрома" Военный прокурор назвал число уголовных производств в отношении "Укроборонпрома"
Новости Украины УкроборонпромАйварас Абромавичус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь