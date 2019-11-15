Абромавичус назначил еще одного заместителя

Фото: Айварас Абромавичус (УНИАН)

Надежда Васильева стала уже восьмым заместителем Абромавичуса

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус назначил своим заместителем по вопросам цифровизации и инноваций Надежду Васильеву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу концерна.

Как сообщается, Васильева в 2014-2017 годах занимала пост генерального директора компании "Microsoft Украина".

Основной задачей нового руководителя по вопросам цифровизации и инноваций является создание инновационной экосистемы для отрасли военной промышленности на базе "Укроборонпрома".

В числе основных направлений - цифровая трансформация предприятий-членов концерна, построение виртуализированного совместного центра компетенций с научно-техническим советом с отраслевыми направлениями внутри, трансфер технологий для совместных предприятий

Также планируется создание киберподразделения построения новых продуктов на основе данных или с их помощью.

Отметим, Надежда Васильева стала уже восьмым заместителем Абромавичуса.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с коллективами трех харьковских заводов, которые входят в "Укроборонпром". По состоянию на 1 ноября 2019 года предприятия задолжали работникам 463 млн гривен. В связи с этим Зеленский призвал гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса провести консультации с правительством относительно решения вопроса погашения задолженности по зарплате.