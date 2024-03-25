Надзвукова швидкість. Що відомо про російські ракети "Онікс" та чим вони небезпечні

Російські ракети "Онікс" - це надзвукові протикорабельні ракети середнього радіусу. Є радянською розробкою 1970 років і призначені для ударів по надводних, військово-морських угрупованнях, кораблях та наземній інфраструктурі. Стійкі проти вогневої та радіоелектронної протидії.

"Онікси" можуть запускатися з різних платформ, таких як підводні човни, кораблі та літаки.

Як правило, для ударів по території України використовуються берегові комплекси "Бастіон". Зокрема, вони також застосовуються окупантами з району окупованого Севастополя.

Фактично невразливий тип ракет

Згідно із заявами виробника, "Онікс" практично невразливий для протиповітряної оборони. Його головка самонаведення радіолокації дозволяє знищувати цілі як над водою, так і над сушею.

Ракета "Онікс" призначена для боротьби з надводними військово-морськими угрупованнями та одиночними кораблями в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії. Крім того, їх застосовують проти наземних цілей (при цьому дальність ураження цілі може бути збільшена в кілька разів).

Варто зауважити, що "Онікс" виконує політ на надзвукових швидкостях на всіх ділянках польоту.

При цьому комплекс дозволяє задати траєкторію залежно від мети:

низька;

висока-низька для заобрійної дальності стрільби.

Комплекс працює за принципом "вистрілив-забув" і є малопомітним для РЛС (виконаний з використанням СТЕЛС-технологій).

Відомості про "Яхонт"

Експортна версія ракети "Онікс" має назву "Яхонт". Ракети даного типу стоять на озброєнні Сирії, В'єтнаму, Індії та Індонезії. Крім того, існує модернізована версія "Онікс-М" із дальністю стрільби до 800 км.

Особливістю даного типу ракет є політ по балістичній траєкторії на великій висоті та зниження на наднизьку висоту перед підльотом до цілі. Зокрема, на маршевій ділянці "Онікси" піднімаються до 14 км, на підльоті до цілі опускаються до 10-15 м і летять у режимі огинання рельєфу.