РФ перекинула ракети "Онікс" в Крим: Гуменюк розповіла, чи чекати масованих атак ними
Попри перекидання комплексів "Бастіон-П", які є носіями ракет "Онікс" в Крим, навряд чи Росія буде влаштовувати масовані атаки по Україні виключно цим озброєнням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.
"Головне, що нам відомо, де вони. А те, що росіяни будуть їх застосовувати - це очевидно. Оскільки це один із тих засобів тиску, якому дуже складно протидіяти. Ракети типу "Онікс" мають особливі характеристики, це протикорабельні ракети, які йдуть на дуже низькій висоті, складні для виявлення і протидіяти їм можуть лише особливі комплекси ППО", - сказала вона.
Вона також додала, що РФ навряд буде масово бити по Україні цими ракетами, бо після "бавовни" по складах з цими ракетами, росіяни їх економлять.
"Очевидно, що й ракети ворог до них економить, тому що є інформація, що свого часу "бавовна" завітала на місце зберігання подібних ракет. Ворог може застосовувати такі ракети в комбінації з іншими засобами ураження. Зокрема, ми спостерігаємо останнім часом, що активізувалося використання балістичних ракет і інших ракет, які дуже складно збивати", - зазначила Гуменюк.
"Онікси" у Криму
Наприкінці січня 2024 року партизани зафіксували перекидання носія надзвукових ракет П-800 "Онікс" у тимчасово окупованому Севастополі. Йдеться про комплекс "Бастіон-П".
Нагадаємо, 24 липня 2023 року в Криму повідомляли про вибухи на військовому аеродромі та складі боєприпасів. У Міноборони Росії заявили, що Крим нібито атакували 17 дронів. Через це гауляйтери Криму оголосили евакуацію населення в радіусі 5 км від місця вибухів у Джанкойському районі. При цьому місцеві Telegram-канали повідомляли, що через цю атаку по Криму могла бути знищена партія ракет "Онікс", якими російські військові використовували під час обстрілів Одеської та Миколаївської областей.
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