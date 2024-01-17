РФ вранці вдарила ракетами "Онікс" по Одеській області: є влучання в агропідприємство

Російські терористи вранці 17 січня атакували Одеську область ракетами "Онікс". Окупанти поцілили по сільськогосподарських площах та агропідприємству.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

"Після нічної масованої дронової атаки по Одещині, ворог завдав ракетного удару по області перед світанком", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, одночасно із відволікаючим маневруванням тактичної авіації над акваторією Чорного моря, окупанти підступно вдарили "Оніксами" по Одеському і Білгород-Дністровському районах.

Фото: наслідки удару РФ по Одеській області (t.me/SJTF_Odes)

Ракети поцілили по сільськогосподарських площах і агропідприємству. Зруйновано порожнє приміщення для утримання худоби та заготівлі сіна. Ані тварини, ані люди не постраждали.

Атака РФ по Україні 17 січня

Російські війська сьогодні вночі, 17 січня, запустили територією України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" з південного напрямку.

Після попередження про загрозу атаки безпілотників в Одесі було чутно кілька гучних вибухів. Пізніше стало відомо, що окупанти по місту завдали ударів дронами-камікадзе. У ДСНС показали фото та відео наслідків ворожої атаки. Повідомляється, що вогонь охопив багатоповерхівку, а також кілька автомобілів.

Також учора ввечері, 16 січня, російські війська вдарили по Харкову. Поранення отримали 17 людей, один чоловік загинув. Також пошкоджено 19 житлових будинків.

Загалом війська РФ атакували територію України із застосуванням 20 ударних безпілотників та двох ракет С-300. Сили ППО знищили 19 дронів-камікадзе.