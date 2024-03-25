Сверхзвуковая скорость. Что известно о российских ракетах "Оникс" и чем они опасны

Войска РФ систематически используют противокорабельные ракеты "Оникс" в своих атаках по территории Украины. Они имеют сверхзвуковую скорость по всему участку полета и являются сложной целью для поражения силами ПВО.
Что известно об особенностях ракеты "Оникс" и ее экспортной версии читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались следующие источники: военный портал Defense Express, wikipedia.org.
Российские ракеты "Оникс" - это сверхзвуковые противокорабельные ракеты среднего радиуса. Является советской разработкой 1970 года и предназначена для ударов по надводным, военно-морским группировкам, кораблям и наземной инфраструктуре. Устойчивы против огневого и радиоэлектронного противодействия.
"Ониксы" могут запускаться с различных платформ, таких как подлодки, корабли и самолеты.
Как правило, для ударов по территории Украины используются береговые комплексы "Бастион". В частности, они также используются оккупантами из района оккупированного Севастополя.
Согласно заявлениям производителя, "Оникс" практически неуязвим для противовоздушной обороны. Его радиолокационная головка позволяет уничтожать цели как над водой, так и над сушей.
Ракета "Оникс" предназначена для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия. Кроме того, они применяются против наземных целей (при этом дальность поражения цели может быть увеличена в несколько раз).
Следует отметить, что "Оникс" совершает полет на сверхзвуковых скоростях на всех участках полета.
При этом комплекс позволяет задать траекторию в зависимости от цели:
Комплекс работает по принципу "выстрел-забыл" и является малозаметным для РЛС (выполнен с использованием СТЭЛС-технологий).
Экспортная версия ракеты "Оникс" имеет название "Яхонт". Ракеты данного типа стоят на вооружении Сирии, Вьетнама, Индии и Индонезии. Кроме того, существует модернизированная версия "Оникс-М" с дальностью стрельбы до 800 км.
Особенностью данного типа ракет является полет по баллистической траектории на большой высоте и снижение на сверхнизкую высоту перед подлетом к цели. В частности, на маршевом участке "Ониксы" поднимаются до 14 км, на подлете к цели опускаются до 10-15 м и летят в режиме огибания рельефа.
В конце января 2024 года партизаны зафиксировали опрокидывание носителя сверхзвуковых ракет П-800 "Оникс" во временно оккупированном Севастополе. Речь идет о комплексе "Бастион-П".
При этом местные Telegram-каналы сообщали, что из-за этой атаки по Крыму могла быть уничтожена партия ракет Оникс, которыми российские военные использовали при обстрелах Одесской и Николаевской областей.
Следует отметить, что в конце февраля руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила о переброске войсками РФ ракет "Оникс" в Крым.
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